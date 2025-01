Pagelle Milan-Cagliari 1-1: Fofana, errore fatale. Leao e Maignan …

PAGELLE MILAN-CAGLIARI - La prestazione del Milan di oggi è tra le migliori in assoluto di questa stagione. I rossoneri fanno tutto ciò che di buono non sono riusciti a fare in questi mesi. L'atteggiamento era ciò che più incuriosiva e di certo non si può dire fosse sbagliato. La squadra entra in campo carica, aggressiva, tosta. Ma soprattutto gioca bene: azioni di prima, manovrate e veloci. Il campo viene riempito in ampiezza e non in profondità, con una difesa molto alta e aggressiva, che non si fa mai sorprendere. Peccato che manchi un po' di cinismo e cattiveria sotto porta. I tiri arrivano, ma sono telefonati. Invece l'unica volta che il Cagliari si fa vivo, fa paura e ci vuole un Maignan strepitoso. Nella ripresa i ritmi si alzano nuovamente, dopo il calo del finale del primo tempo, con il Milan che passa meritatamente in vantaggio con Morata. Vantaggio che dura troppo poco a causa di errori banali di Fofana e Maignan. Poi il Milan ci prova, ma non riesce più di tanto, anche per calo fisico. Le occasioni non mancano, ma purtroppo nulla portano. Pareggio pesante in chiave negativa, visti i risultati delle altre.