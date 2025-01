Calciomercato Milan – Problemi nella trattativa Okafor-Lipsia: le ultime

La trattativa per il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al RB Lipsia sembra aver incontrato alcuni ostacoli.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , ci sarebbero ancora dettagli da definire prima di poter concludere l'operazione. Nonostante l'accordo di massima fosse già stato raggiunto nei giorni scorsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la situazione è ora in una fase di stallo.

Nonostante il rallentamento, l’operazione non sembra essere a rischio. Le parti coinvolte rimangono fiduciose che i nodi ancora da sciogliere possano essere risolti nei prossimi giorni, permettendo così al giocatore di trasferirsi in Germania e proseguire la sua stagione in Bundesliga.