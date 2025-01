Calciomercato Milan – Svolta per il bomber? Strategia e la possibile chiave

Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri potrebbero muoversi molto, anche se al momento non ci sono ancora colpi o cessioni ufficiali. La squadra di Sergio Conceicao ha pareggiato contro il Cagliari ieri sera ma, grazie al recupero della 19^ giornata contro il Como, potrà avvicinarsi al quarto posto in Serie A sempre di più. Un posto nelle prime quattro è fondamentale per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il traguardo minino di questa società, visti i possibili ricavi. Il Milan se la dovrà vedere con Lazio, Fiorentina, Juventus e Bologna. La vittoria contro i sardi è un buon trampolino di lancio verso questa rimonta, ma non sarà facile vista la tanta concorrenza. C'è ancora tutto il tempo per rimontare e Conceicao sembrerebbe potere trovare la chiave giusta per dare la svolta ai rossoneri. La dirigenza del Diavolo dovrà cercare almeno un paio di colpi importanti per potere completare al meglio la rosa. Si parla tantissimo dell'attacco rossonero, ma non sono esclusi movimenti anche in difesa e a centrocampo, anzi. Ecco i possibili obiettivi tra rumors e voci di mercato. LA DIFESA>>>