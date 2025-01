Milan, dalla Champions League ricavi record! Ecco le cifre

Champions League , come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan dovrebbe ricevere tra i 54 e i 62 milioni di ricavo. Sono proiezioni realistiche in base alla classifica attuale: migliorando la posizione, anche le cifre potrebbero aumentare. Poi dipenderà dal percorso futuro. Il nuovo sistema premia più i risultati e meno il ranking storico e il market pool. Più vinci, più vai avanti, più guadagni. Le prime 8 della classifica volano direttamente agli ottavi, quelle dal 9° al 24° passano ai playoff.

Milan, la Champions League è una miniera d'oro. Ecco i ricavi

Il Milan, come detto, ha già 54 milioni in tasca, ma può spingersi fino a 62. Poi c'è la fase ad eliminazione diretta: superare gli ottavi vale 11 milioni, i quarti 12,5 milioni, la semifinale 15, la coppa 25 (18,5 arrivare secondi). Più 4 milioni di partecipazione alla Supercoppa europea. Soldi importantissimi per il futuro del Milan. Per questo è fondamentale raggiungere almeno il quarto posto in Serie A per giocare la prossima edizione della Champions League. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao ha cambiato la cosa più importante. Ora serve una cosa