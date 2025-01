Calciomercato Milan – Rashford obiettivo principale, Trincao alternativa

Come riportato dal quotidiano Repubblica, il Milan si sta muovendo in questa sessione di calciomercato. Rashford è l'obiettivo principale dei rossoneri. Il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic vuole convincere il suo ex compagno di squadra dei tempi del Manchester United a venire in Italia. Rashford potrebbe arrivare in prestito secco, ma il problema è lo stipendio: da questo mese fino a fine stagione, il classe 1997 guadagna 7 milioni di euro.