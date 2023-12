Calciomercato Milan – Accordo con Popovic: ecco quando può firmare

L' 8 gennaio 2024 Popovic compirà 18 anni : da quel momento, potrà firmare con il Milan un contratto di quattro anni e mezzo , con scadenza 30 giugno 2028 . Dalla maggiore età in avanti, dunque, è atteso a Milano per visite mediche e firma.

Può firmare da gennaio. Per lui battuta la concorrenza di Real e Barça

Per Popovic, autore di 20 reti in 24 partite nel campionato Under 17, il Milan ha battuto la concorrenza di tantissimi club europei, compresi Real Madrid e Barcellona. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>