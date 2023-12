Calciomercato Milan – Attaccante, spunta una grande opportunità in Serie A

Giorgio Furlani (amministratore delegato AC Milan) studia un colpo di calciomercato in attacco per gennaio 2024 | Milan News (Getty Images)

Manca meno di un mese alla sessione invernale di calciomercato e il Milan vuole essere protagonista, esattamente com'era stato la passata estate. L'idea dei dirigenti, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, non era quella di intervenire in maniera pesante sull'organico, bensì di apportare un paio di ritocchi. I troppi infortuni, però, hanno minato l'integrità fisica di molti elementi della rosa e poi ci sono da recuperare posizioni in campionato. Motivo per cui la strategia è cambiata: i rossoneri vivranno un gennaio 2024 di fuoco.