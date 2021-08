Calciomercato Milan – Pobega tra color che son sospesi. Quale futuro?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega ha giocato quasi sempre titolare in precampionato. Ma potrebbe andare via ora

Daniele Triolo

Il Milan non ha ancora deciso cosa fare, in questa fase finale del calciomercato estivo, con Tommaso Pobega. Inizialmente, infatti, il centrocampista classe 1999, era stato messo in vendita. L'intenzione originaria del Diavolo era di cederlo a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro. Con quell'incasso, poi, il club di Via Aldo Rossi avrebbe finanziato ulteriori acquisti in entrata per affrontare al meglio la Serie A e la Champions League.

Poi, però, Pobega ha dimostrato impegno ed abnegazione in allenamento, a Milanello, agli ordini di Stefano Pioli e l'idea del Milan è cambiata. Non più cessione a titolo definitivo di Pobega in questo calciomercato: si è fatta strada l'ipotesi di una permanenza del giocatore in rossonero, come quarto centrocampista, dietro Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali. Le amichevoli estive disputate dall'ex Spezia e Pordenone, però, hanno testimoniato la difficoltà del giocatore nell'adeguarsi in una mediana a due.

In fin dei conti, ha sempre giocato da mezzala in un centrocampo a tre. Pobega si è impegnato, ci ha messo anima e corpo, ha anche disputato buone prestazioni. Ma non ha dato, forse, il contributo che mister Pioli si sarebbe aspettato da lui. Motivo per il quale, ora, il Milan sarebbe intenzionato a cederlo, sì, ma con la formula del prestito secco. Di modo che il ragazzo, giocando altrove con continuità, possa maturare ulteriormente e tornare nell'estate 2022 al Milan perfezionato e più pronto.

Cagliari, Sampdoria, Udinese, Torino e Fiorentina sono le squadre che, più di tutte, stanno seguendo Pobega e molto probabilmente una di queste due vincerà la corsa al prestito del numero 26 rossonero. A meno che il Diavolo, per la terza volta in questa estate di mercato, non cambi ancora idea e, visto lo stop di Kessié per infortunio, non decisa di bloccarlo a Milanello almeno fino a gennaio. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>