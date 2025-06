Calciomercato Milan, per Leao attesa l'offerta del Bayern: soldi e giocatori

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione su Rafael Leao, il quale, come noto, è oggetto del desiderio del Bayern Monaco in questa calda estate di trattative. Il Milan vuole tenere Leao. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri sono convinti che abbia troppo talento per non fare la differenza in Serie A. Quindi, vorrebbero lavorarci su nella stagione 2025-2026.