Calciomercato Milan, la settimana prossima potrebbe essere quella dell'annuncio ufficiale dell'addio di Theo Hernandez ai rossoneri. Il terzino francese dovrebbe presto firmare con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Tare e la dirigenza del Diavolo dovranno cercare il nuovo terzino sinistro titolare del Milan. Ecco i due nomi in cima alla lista.

Calciomercato Milan, ecco il costo di De Cuyper: c'è un ostacolo. Ecco il piano B

Il nome per la sostituzione di Theo Hernandez, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe Maxim De Cuyper del Bruges: costo tra i 15 e i 20 milioni di euro. La trattativa sempre con i belgi per Jashari potrebbe essere un'aggravante. Non ci sarebbe solo il difensore belga nel mirino.