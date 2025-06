In casa Milan potrebbe tornare di moda il nome di Maxim De Cuyper del Club Brugge per la fascia. C'è stato un periodo, infatti, in cui il terzino belga sembrava ad un passo dai rossoneri, anche se alla fine un accordo non sarebbe mai stato raggiunto. Ora i due club sarebbero in trattativa per Ardon Jashari e quindi non è escluso che non si possa parlare anche di questa operazione. Le ultime notizie in merito le hanno fornite Sacha Tavolieri e Daniele Longo, entrambi esperti di calciomercato.