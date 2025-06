Secondo Calciomercato.com, il ds Igli Tare starebbe portando avanti i contatti anche per Maxim De Cuyper. Il Milan pronto all'offerta

Secondo Calciomercato.com, il ds Igli Tare starebbe portando avanti i contatti anche per Maxim De Cuyper. Il classe 2000 belga sarebbe il preferito per la successione di Theo Hernandez. I primi contatti risalirebbero addirittura a marzo. Secondo il sito specializzato, il Milan sarebbe pronto a offrire al Brugge circa 16-17 milioni di euro per il belga. Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma.