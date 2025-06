Come riporta Tuttomercatoweb.com, De Cuyper è attualmente legato al Club Brugge da altri tre anni di contratto. Tantissime le richieste e qualche offerta è già arrivata, soprattutto quella del Brighton per spinge per il suo trasferimento in Inghilterra. La valutazione del suo cartellino si aggira oggi sui 20 milioni di euro e anche in Italia ci sono un paio di club interessati, tra cui ovviamene il Milan, ma anche la Roma.