Il Milan non ha alcuna intenzione di perdere i suoi talenti. Nelle ultime ore è stata resa ufficiale la notizia del riscatto di Francesco Camarda da parte del Lecce, mossa che faceva parte degli accordi formali tra il Milan e il club salentino, ma che non spaventa per niente l'ambiente rossonero.

Milan, contro riscatto di Camarda in vista?

A far chiarezza sulla situazione tra i due club ci ha pensato direttamente il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, svelando i dettagli del contro riscatto. Il, infatti, farà valere la propria clausola già nelle prossime ore, versando nelle casse della società giallorossa una cifra poco superiore ai 500 mila euro.

La presunta 'perdita' di Camarda, quindi, è durata davvero pochissimo, giusto il tempo tecnico per esercitare il riscatto per poi riprenderlo a Milano. Per il club rossonero, la spesa di oltre mezzo milione rappresenta un investimento strategico per non perdere il proprio gioiellino, considerato uno dei migliori prospetti a livello nazionale.

I numeri con il Milan

Con addosso ls maglia del Milan, Camarda è diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A alla tenera età di 15 anni e 260 giorni: il giovane è sceso in campo on al Fiorentina nella stagione 2023-24. Il giovane ha disputato 16 partite con i rossoneri, di cui 4 in Champions League.