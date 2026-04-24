Calciomercato Milan, Pellegatti: «Mi arrivano conferme su Goretzka»

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo il Milan. A cinque partite dal termine del campionato, Massiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani stanno già iniziando a programmare la prossima stagione. In vista dell'imminente ritorno in Champions League ci vorranno alcuni innesti per alzare il livello della squadra. Secondo il noto giornalista e tifoso rossonero, il Diavolo starebbe facendo dei passi avanti per Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Ecco, di seguito, le sue parole.