Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo il Milan. A cinque partite dal termine del campionato, Massiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani stanno già iniziando a programmare la prossima stagione. In vista dell'imminente ritorno in Champions League ci vorranno alcuni innesti per alzare il livello della squadra. Secondo il noto giornalista e tifoso rossonero, il Diavolo starebbe facendo dei passi avanti per Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Ecco, di seguito, le sue parole.
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Calciomercato, Pellegatti sicuro: “Goretzka sempre più vicino. Ecco i dettagli sull’offerta del Milan”
Importanti aggiornamenti di calciomercato da Carlo Pellegatti: il giornalista così sulla trattativa per portare Leon Goretzka al Milan
Calciomercato Milan, Pellegatti: «Mi arrivano conferme su Goretzka»—
"Si stanno mettendo giù i piani, quindi coloro che pensano che Massimiliano Allegri non sia così sicuro di rimanere al Milan, dovrebbero essere smentiti. Anch'io non ho certezze, però questi continui incontri, Tare compreso, ci fanno pensare che sia una meravigliosa finzione oppure come tanti ci auguriamo si sta costruendo il Milan? Summit di mercato ieri a Casa Milan. Sembra sempre più vicino Goretzka, ieri me l'hanno confermato. Per lui ci sono 5 milioni, 3 anni di ingaggio più eventualmente l'anno successivo, che potrebbe essere il motivo per il quale i rossoneri superano la Juventus. Anche questo ci fa propendere che la società in sintonia con Allegri segua i suoi dettami".
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