Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ecco la chiave per Leoni”

"Il Milan sta costruendo, per il futuro, una difesa giovanissima. Interessa Leoni, un 2006, giovane ma già forte e con una buona esperienza". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del calciomercato del Milan e in particolare di Giovanni Leoni. Ecco le ultime novità da 'YouTube': "Quello che piace del difensore del Parma è la grande personalità e la chiave per prenderlo potrebbe essere l’inserimento di Liberali. Non so perché, ma il ragazzo rossonero è sempre stato messo da parte dal Milan".