Calciomercato Juventus, Ceccarini: “Difensore, Leoni ipotesi forte”

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale di calciomercato per 'TMW', ha parlato di Giovanni Leoni: piace a Inter, Milan ma anche alla Juventus

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale di calciomercato per 'TuttoMercatoWeb', ha parlato di Giovanni Leoni . Il difensore centrale italiano, classe 2006 , di proprietà del Parma piace a Inter , Milan ma anche alla Juventus . Proprio di Leoni in orbita bianconera ha scritto Ceccarini.

"[...] Un’ipotesi forte è anche quella che porta a Leoni, uno dei talenti messi in mostra quest’anno dal Parma. Il club gialloblù non ha alcuna voglia di cederlo ma è chiaro che di fronte ad una grande offerta e magari alla volontà del giocatore non potrebbe opporsi più di tanto. Oltre a queste due opzioni sono tornate d’attualità anche le pista Ronald Araújo e Dávid Hancko. Entrambi erano già stati trattati nella sessione invernale [...]."