Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato e giornalista, ha pubblicato un articolo sul proprio sito ufficiale incentrato sull'interesse del Milan per Oleksandr Zinchenko . Secondo quanto riferito il club rossonero sarebbe effettivamente interessato al terzino ucraino, come riferito qualche giorno fa da Gianluigi Longari, e andrebbero messi solamente a posto i dettagli con l' Arsenal . Parallelamente Theo Hernandez sta per essere liberato direzione Atletico Madrid . Il club spagnolo avrebbe alzato la proposta di 15 milioni di euro a 18/20. Non è ancora la cifra che avrebbero voluto i rossoneri.

