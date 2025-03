Calciomercato Milan, Ouattara il colpo? Spunta un vantaggio. Ecco quale

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. In bilico, secondo molti rumors, ci potrebbero essere Theo Hernandez, Maignan e anche Leao. Tutto potrebbe cambiare con la nomina del nuovo direttore sportivo e poi del nuovo allenatore. Non solo cessioni: la dirigenza potrebbe lavorare anche su nuovi colpi per rinforzare la rosa in vista del futuro. Ecco un nome dalla Premier League.