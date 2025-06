Calciomercato Milan, Origi: si lavora alla risoluzione. L’obiettivo del Diavolo

Ieri pomeriggio, Divock Origi si è presentato a Casa Milan come riportato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi (leggi qui). La notizia viene ripresa anche da 'La Gazzetta dello Sport'. L’attaccante belga, sotto contratto per un altro anno, sarebbe stato convocato per la risoluzione del contratto. In sostanza, Milan e Origi dovranno trovare un’intesa sulla buonuscita per rompere il contratto. Calcolato che lo stipendio dell’ex campione d’Europa con il Liverpool è di 4 milioni di euro netti al mese, naturale pensare che il Diavolo voglia risparmiare almeno metà della spesa.