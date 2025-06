Calciomercato, Origi a Casa Milan! Via anche Chukwueze ed Emerson Royal?

Il Milan è attivo sul fronte delle uscite. Origi è stato a Casa Milan per discutere il suo addio. Ecco il video del nostro Stefano Bressi

Contemporaneamente, si registrano interessi per altri due rossoneri: il Torino sarebbe sulle tracce di Samuel Chukwueze, mentre il Betis Siviglia starebbe valutando Emerson Royal.