Calciomercato Milan, Origi in sede: lascerà il club rossonero | PM News

Divock Origi si trova in questi minuti a Casa Milan, sede del club rossonero. L'attaccante belga, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lascerà il club rossonero in questo calciomercato. Come noto, infatti, il centravanti ex Liverpool, dopo una serie di prestiti, nel corso della passata stagione è di fatto rimasto fuori rosa allenandosi da solo. Questo perché aveva rifiutato le destinazioni possibili nel corso della sessione estiva di trattative e non aveva nemmeno fatto parte della rosa di Milan Futuro, dove era stato mandato insieme a Fodé Ballo-Touré.