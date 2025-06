Calciomercato Milan, Thiaw al Como: accordo totale! Cifre e dettagli

Malick Thiaw potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi al Como in questa sessione estiva di calciomercato. Negli ultimi giorni si era parlato dell'ipotesi Bayer Leverkusen, che però sembra essere tramontata per un difensore che sulla carta non era in uscita. Si è sempre detto, però, che a fronte di una offerta importante il Diavolo sarebbe stato disposto a lasciarlo partire. E questa sembra essere arrivata. A darne notizia sono stati i colleghi Luca Bianchin, de 'La Gazzetta dello Sport' e Matteo Moretto. Ci sarebbe un accordo tra i due club per circa 25 milioni di euro, mentre al centrale tedesco sarebbero garantiti 4 milioni di euro a stagione. Lui dovrebbe ancora accettare, ma le parti sono pronte a nuovi contatti.