Mercato Milan, cambia il futuro di Thiaw? Le ultime e la volontà di Allegri

Il mercato in uscita del Milan non sembra chiudersi del tutto. Sono diversi i giocatori rossoneri dal futuro in bilico e fra questi sembra esservi anche Malick Thiaw . Il difensore tedesco non ha goduto di un alto minutaggio, nonostante le 31 presenze nell'ultima stagione tra quattro competizioni diverse. Il classe 2001 non ha mai convinto appieno né Paulo Fonseca e né Sergio Conceicao , ma con Massimiliano Allegri le cose potrebbero cambiare.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Thiaw era stato spesso accostato al Bayer Leverkusen, non solo per il possibile affare per Granit Xhaka, ma anche perché il club tedesco necessitava di un nuovo difensore dopo le cessioni di Tah e Frimpong. Tuttavia, le "aspirine" hanno da poco trovato l'accordo con il Liverpool per il centrale difensivo Jarrell Quansah, cambiando così il destino di Malick Thiaw. In attesa della nuova stagione, Massimiliano Allegri vuole valutare con i suoi stessi occhi il difensore tedesco, poiché gradisce le qualità del classe 2001 e potrebbe puntare su di lui per un nuovo rilancio nella difesa rossonera.