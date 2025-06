Calciomercato Milan, per l'attacco altri tre nomi: c'è un vecchio pallino

Il Milan cerca un attaccante in questo calciomercato estivo e non segue soltanto Tolu Arokodare del Genk e Aleksandr Mitrović dell'Al-Hilal

Non c'è soltanto Tolu Arokodare , classe 2000 , centravanti nigeriano del Genk , tra i bomber che il Milan sta seguendo per questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, altre prime punte nel mirino del Diavolo

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, un vecchio pallino degli abitanti del quarto piano di 'Casa Milan' c'è anche il tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, di proprietà del West Ham, che già la scorsa estate - quando ancora indossava la maglia del Borussia Dortmund - era stato sondato dal Milan per comporre la coppia con Álvaro Morata.