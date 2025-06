Calciomercato Milan, Origi: ecco la sua richiesta. Previsti ...

Divock Origi, negli scorsi giorni, è stato a Casa Milan, sede del club rossonero. L'attaccante belga, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lascerà il club rossonero in questo calciomercato. Come noto, infatti, il centravanti ex Liverpool, dopo una serie di prestiti, nel corso della passata stagione è di fatto rimasto fuori rosa allenandosi da solo. Dopo questa stagione, in ogni caso, sembrava quasi scontato un addio tra le parti. Effettivamente, secondo quanto appreso dal nostro Stefano Bressi, inviato sul posto, Divock Origi avrebbe incontrato la dirigenza del Milan. Le parti in realtà non avrebbero ancora raggiunto un accordo per una partenza dell'attaccante belga.