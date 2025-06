Calciomercato Milan, Onyedika idea viva: ecco la richiesta. Rabiot …

Raphael Onyedika rimane un obiettivo di calciomercato per il Milan in questa sessione estiva: ecco la richiesta del Club Brugge

Raphael Onyedika è un profilo che spesso ritorna nelle varie sessioni di calciomercato del Milan. Anche in questa il nome è stato riproposto a più riprese, anche se forse è passato in sordina. In tal senso, le ultime informazioni le hanno fornite i colleghi di 'Soccernet.ng'. Secondo quanto riferito il Club Brugge avrebbe fissato la richiesta a circa 25 milioni di euro. In ogni caso per i rossoneri rimarrebbe una seconda scelta. Al primo posto rimane il sogno Adrien Rabiot, che in passato ha già lavorato con Massimiliano Allegri.