Calciomercato Milan, Onyedika idea viva: ecco la richiesta. Prima mossa ...

Raphael Onyedika potrebbe avvicinarsi al Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. A riferirlo una fonte in esclusiva alla testata 'Africafoot': "Martedì il West Ham ha contattato il Club Bruges ed è pronto ad avviare le trattative, in quanto disposto a vendere al giusto prezzo. Il Milan è stato il primo ad avvicinarsi, ma difficilmente riuscirà a raggiungere la valutazione di 24 milioni di euro. I rapporti personali con Raphael Onyedika non dovrebbero rappresentare un problema, dato che il giocatore desidera giocare in Premier League". Come si evince i rossoneri hanno compiuto la prima mossa, ma al momento in pole ci sarebbe il West Ham.