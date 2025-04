Calciomercato Milan, Onyedika si avvicina? C’è un indizio che dice molto

Raphael Onyedika potrebbe avvicinarsi al Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e c'è un indizio in tal senso che potrebbe dire molto sul suo futuro. Il centrocampista nigeriano, infatti, secondo quanto riferito dalla testata belga 'Voetbalkrant', avrebbe intenzione di cambiare agenzia e passare a 'CAA Stellar', proprio per guardarsi intorno alle proposte che gli sono pervenute. Non solo, perché 'Soccernet.ng' ha confermato l'interesse dei rossoneri, così come quello del Bayern Monaco e del Manchester City. Il Club Brugge, in ogni caso, preferirebbe non privarsene.