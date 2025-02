Sul cammino in campionato: "Certo, siamo ancora in lizza per vincere il campionato belga e il nostro obiettivo è vincerlo come abbiamo fatto la scorsa stagione. È ancora troppo presto per darci per spacciati, perché abbiamo ancora tante partite da giocare. Siamo concentrati e determinati e continueremo a impegnarci fino a raggiungere il primo posto".

Sulla Champions League: "Siamo stati sfortunati a non vincere contro il Manchester City, soprattutto dopo essere passati in vantaggio, ma abbiamo commesso troppi errori. Tuttavia, questa è una fase cruciale e siamo determinati a continuare a dare il massimo. Nessuno credeva in noi quando abbiamo iniziato la Champions League, ma guarda dove siamo oggi. Il nostro obiettivo è continuare a qualificarci per il turno successivo e vedremo cosa succederà man mano che andiamo avant. Siamo molto più organizzati come squadra e c'è un forte senso di fiducia all'interno della squadra. Siamo sempre lì l'uno per l'altro, che si tratti di combattere insieme in campo, di difendere come uno, o di attaccare come un'unità. Al momento, tutto sta andando a posto e sta andando per il verso giusto".