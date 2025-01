Calciomercato Milan, chiesto Onyedika: ecco la risposta del Club Brugge

Il mercato del Milan non si ferma mai e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata fatta una richiesta al Club Brugge per Raphael Onyedika. I rossoneri, infatti, sono a caccia di alcuni rinforzi e tra questi c'è senza ombra di dubbio il centrocampo. Da tempo si parla di un accordo di massima con Samuele Ricci per l'estate, ma non è detto che i rossoneri non possano già muoversi in questa finestra invernale su altri fronti. Magari con l'intenzione di tenere un giocatore per sei mesi e poi tutelarsi con il mediano italiano del Torino con l'inizio della nuova stagione.