Calciomercato Milan, Omoregbe via a zero? La rivelazione di Schira

Calciomercato Milan , i rossoneri hanno cambiato molto a gennaio, ma, nonostante i tanti innesti, il Diavolo è rimasto lontano dalla zona Champions League e servirà una grande impresa per arrivare quarti. Stesso discorso per il Milan Futuro : sono arrivati innesti importanti e di esperienza a gennaio, ma l'under 23 rossonera è al momento ultima in classifica e in zona retrocessione. Omoregbe , esterno della squadra di Serie C rossonera, potrebbe presto salutare. Ne parla l'esperto Nicolò Schira su X.

"Alcuni club olandesi e svizzeri hanno mostrato interesse per l'ala Bob Omoregbe". L'esperto di calciomercato rivela un aspetto importante: "Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2025". Senza rinnovo, quindi, l'esterno rossonero potrebbe lasciare il club a parametro zero. In questa stagione, Omoregbe 15 partite in Serie C con il Milan Futuro (segnando un gol) e una presenza con la prima squadra rossonera. E' un classe 2003 che gioca perlopiù da esterno d'attacco. LEGGI ANCHE: Milan, servono più italiani: si, ma chi? Tra colpi impossibili e non titolari. Ricci...