Calciomercato Milan, offerta per Onyedika: i dettagli. E lui ha fatto sapere ...

Il mercato del Milan non si ferma mai e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata fatta un'offerta al Club Brugge per Raphael Onyedika. Già in passato questo centrocampista aveva stuzzicato i rossoneri, con Geoffrey Moncada in prima fila in questo senso. Un paio di mesi fa si era vociferato di una semplice richiesta alla società belga, ma sembra che vi sia molto di più. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Africa Foot'. Secondo quanto riferito, infatti, i due club sarebbero in contatto continuo per discutere del trasferimento del ragazzo. Non solo, perché il Diavolo avrebbe presentato un'offerta di circa 18 milioni di euro e il nigeriano avrebbe aperto al passaggio.