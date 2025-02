Calciomercato Milan, offerta per Ibrahim Maza: ecco la sua risposta

Nelle ultime ore è emerso un retroscena in merito alla presunta offerta presentata dal Milan per Ibrahim Maza. I rossoneri, come noto, hanno vissuto delle ore finali della sessione invernale di calciomercato piuttosto concitate. A stretto giro di posta sono arrivati infatti Riccardo Sottil, Joao Felix e Warren Bondo, proprio per rimettere a posto una rosa non completa in seguito a quanto fatto in estate. E pensare che sarebbero potuti essere quattro i colpi in caso di arrivo da parte del calciatore dell'Hertha Berlino. A tal proposito notizie interessanti giungono dalla Germania.