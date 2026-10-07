Milan sul "nuovo Bellingham": ecco chi è il nuovo talento del Borussia Dortmund

Continua il lavoro del Milan alla ricerca di giovani talenti. Dopo le voci su Emeka del Granada e Iličević, spunta anche un profilo molto interessante del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Sport il Barcellona sta monitorando attentamente la situazione del giovane centrocampista Justin Ehikioya Ejodamen, classe 2011. Tra i club interessati anche Juventus e Milan così come Arsenal e Chelsea. Il Borussia Dortmund si attende l'assalto di altre big europee anche se vorrebbe provare a blindare il giovane talento considerato uno dei più brillanti del settore giovanile tedesco.

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Il paragone con Jude Bellingham e le caratteristiche di Ejodamen

È un centrocampista centrale moderno , il classico profilo box-to-box.

, il classico profilo box-to-box. Ha una struttura fisica già pronta e sviluppata per la sua età a cui abbina anche qualità tecniche da non sottovalutare.

e sviluppata per la sua età a cui abbina anche qualità tecniche da non sottovalutare. Bravo in conduzione fino ad arrivare sulla trequarti offensiva.

Viene paragonato per delle caratteristiche simili tra i due giocatori. Ejodamen gioca nelle stesse posizioni del fenomeno del Real Madrid, anche lui passato al Borussia Dortmund. Justin Ehikioya Ejodamen è nato il 19 aprile 2011 in Germania e ha 15 anni. Come gioca?

Tutte qualità e caratteristiche che appunto ricordano Jude Bellingham, anche se il paragone non si può assolutamente fare, ovviamente.

Dribbling e gestione della pressione: l'identikit del classe 2011

Justin Ehikioya Ejodamen è anche bravo a gestire il pallone sotto pressione, avanzare palla al piede e tentare il tiro dalla distanza. Come detto in precedenza, il Milan sembra molto attento a profili davvero giovanissimi che potrebbero fare parte della prima squadra rossonera in futuro. Un ottimo segnale questo per il Diavolo che continua a lavorare per il presente, ma anche per il domani della squadra con il Milan Primavera e ilche continuano a lavorare per fare crescere i talenti rossoneri in perfetta sintonia con la prima squadra.