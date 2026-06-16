Con l'annuncio ufficiale di Ruben Amorim per i prossimi tre anni, in casa Milan è già tempo di pensare al futuro. Archiviata la situazione della panchina, la dirigenza rossonera si è messa subito al lavoro per costruire la squadra ideale per le idee del portoghese. I primi veri colpi dell'estate potrebbero arrivar direttamente dal Portogallo. Nel mirino infatti, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ci sono finiti Mortem Hjulmand e Francisco Trincao.

Milan, ecco i nomi di Amorim

Quale sarà il primo senso di Ruben Amorim, che è il nuovo allenatore del Milan? Amorim vorrebbe due suoi pupilli: Hjulmand dello Sporting, ex Lecce, centrocampista che voleva già allo United l’anno scorso. L’altro è un protagonista della Nazionale portoghese: Trincao, anche lui dello Sporting. Quindi la lista che Amorim presenterà al nuovo direttore sportivo, che ancora non è ufficiale, ci saranno sicuramente Hjulmand e Trincao".

Entrambi i calciatori, classe '99, rappresentano delle vere e proprie certezze assolute per il nuovo allenatore rossonero. Il lusitano, infatti, è riuscito a valorizzarli al massimo durante l'esperienza allo Sporting Lisbona. Hjulmand è esploso sotto le mani di Amorim, e il legame tra i due è molto solido.

L'esterno portoghese, Trincao, è un altro pupillo del tecnico. Oltre ad aver reso al massimo sotto la sua gestione, il calciatore piace moltissimo alla dirigenza per la duttilità. Il calciatore, infatti, è in grado di ricoprire senza problemi tutti i ruoli della trequarti.

Come cambierebbe il Milan?

Cona centrocampo, il Milan acquisterebbe un vero e proprio 'allenatore aggiuntivo'. Il danese consoci già molto bene i ritmi della Serie A, ha tempi di schermatura della difesa d'élitè e una grandissima precisione. Averlo in squadra, infatti, permetterebbe all'allenatore di accorciare i tempi di assimilazione dei meccanismi difensivi.

Dall'altra parte Trincao rappresenterebbe l'arma totale sulla trequarti. La sua capacità di svariare dietro la punta offre ad Amorim la possibilità di cambiare assetto a partita in corso.