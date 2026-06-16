Da Kilpin ad Amorim passando per Fonseca: tutti gli allenatori stranieri passati al Milan
Il semaforo ormai si è acceso sul verde, manca solcano l'ufficialità: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce da un'avventura non proprio positiva al Manchester United, sbarcherà a San Siro con il compito di ridisegnare la tattica di una squadra che sembra essere aperta a metà.
Milan, arriva Amorim!L'arrivo di Amorim non rappresenta solamente una svolta a livello societario, ma diventerà un ero e proprio tassello prezioso all'interno di uno storico ben preciso. Il tecnico portoghese, infatti, sarà il 17esimo allenatore straniero a sedere sulla panchina del Milan dal 1899.
Il filo col PortogalloL'arrivo di Amorim a Milano consolida una tendenza già forte negli ultimi anno. Il tecnico, infatti, sarà il terzo allenatore portoghese della storia rossonera, arrivando dopo la turbolenta esperienza con Fonseca e Conceicao, risalente alla stagione 24-25.
Prima di lui, come già detto, le chiavi furono mess nelle mani di Paulo Fonseca prima, e Sergio Conceicao dopo, chiamato a traghettare una squadra piena di problematiche extracampo.
Se si sfogliano le pagine dell'albo d'oro del club, possiamo ben vedere come l'anima del Milan sia internazionale. Come ben sappiamo, infatti, il suo fondatore, Herbert Kilpin, è inglese, e fu anche il primo coordinatore rossonero ai tempi. Ecco, di seguito, l'elenco completo degli allenatori stranieri passati in rossonero:
1. Herbert Kilpin (Inghilterra) – 1899-1906
2. Ferdi Oppenheim (Austria) – 1922-1924
3. Viktor Hierländer (Austria) – 1924-1926
4. Engelbert König (Austria) – 1928-1931
5. József Bánás (Ungheria) – 1940-1942
6. Lajos Czeizler (Ungheria) – 1949-1952
7. Béla Guttmann (Ungheria) – 1953-1955
8. Héctor Puricelli (Uruguay) – 1955-1956
9. Nils Liedholm (Svezia) – varie esperienze fra 1977 e 1987
10. Óscar Tabárez (Uruguay) – 1996-1997
11. Fatih Terim (Turchia) – 2001
12. Leonardo (Brasile) – 2009-2010
13. Clarence Seedorf (Paesi Bassi) – 2014
14. Siniša Mihajlović (Serbia) – 2015-2016
15. Paulo Fonseca (Portogallo) – 2024
16. Sérgio Conceição (Portogallo) – 2024-2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA