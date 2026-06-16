Il semaforo ormai si è acceso sul verde, manca solcano l'ufficialità: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce da un'avventura non proprio positiva al Manchester United, sbarcherà a San Siro con il compito di ridisegnare la tattica di una squadra che sembra essere aperta a metà.

Milan, arriva Amorim!

Il filo col Portogallo

L'arrivo dinon rappresenta solamente una svolta a livello societario, ma diventerà un ero e proprio tassello prezioso all'interno di uno storico ben preciso. Il tecnico portoghese, infatti, sarà il 17esimo allenatore straniero a sedere sulla panchina deldal 1899.L'arrivo dia Milano consolida una tendenza già forte negli ultimi anno. Il tecnico, infatti, sarà il terzo allenatore portoghese della storia rossonera, arrivando dopo la turbolenta esperienza con Fonseca e Conceicao, risalente alla stagione 24-25.

Prima di lui, come già detto, le chiavi furono mess nelle mani di Paulo Fonseca prima, e Sergio Conceicao dopo, chiamato a traghettare una squadra piena di problematiche extracampo.

Se si sfogliano le pagine dell'albo d'oro del club, possiamo ben vedere come l'anima del Milan sia internazionale. Come ben sappiamo, infatti, il suo fondatore, Herbert Kilpin, è inglese, e fu anche il primo coordinatore rossonero ai tempi. Ecco, di seguito, l'elenco completo degli allenatori stranieri passati in rossonero:

1. Herbert Kilpin (Inghilterra) – 1899-1906

2. Ferdi Oppenheim (Austria) – 1922-1924

3. Viktor Hierländer (Austria) – 1924-1926

4. Engelbert König (Austria) – 1928-1931

5. József Bánás (Ungheria) – 1940-1942

6. Lajos Czeizler (Ungheria) – 1949-1952

7. Béla Guttmann (Ungheria) – 1953-1955

8. Héctor Puricelli (Uruguay) – 1955-1956

9. Nils Liedholm (Svezia) – varie esperienze fra 1977 e 1987

10. Óscar Tabárez (Uruguay) – 1996-1997

11. Fatih Terim (Turchia) – 2001

12. Leonardo (Brasile) – 2009-2010

13. Clarence Seedorf (Paesi Bassi) – 2014

14. Siniša Mihajlović (Serbia) – 2015-2016

15. Paulo Fonseca (Portogallo) – 2024

16. Sérgio Conceição (Portogallo) – 2024-2025