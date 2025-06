Il Milan non molla la presa su Ardon Jashari e si prepara a sferrare un nuovo, deciso assalto per il centrocampista

Il Milan non molla la presa su Ardon Jashari e si prepara a sferrare un nuovo, deciso assalto per il centrocampista. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, il club di via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto una nuova offerta per convincere il Club Brugge.