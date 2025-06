Niente Xhaka per il Milan: il Bayer Leverkusen lo blinda

Per il Milan, la strada per arrivare a Xhaka si fa dunque in salita, se non impercorribile. I rossoneri dovranno con ogni probabilità virare su altri obiettivi per rinforzare la mediana, a meno di clamorosi colpi di scena che, nel calciomercato, non sono mai del tutto da escludere. Per ora, però, il muro del Bayer Leverkusen su Granit Xhaka è ben saldo, con Erik ten Hag che sembra voler puntare forte su di lui.