Calciomercato Milan – Neto possibile vice Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Vi avevamo già anticipato la notizia nei giorni scorsi e, stamattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha confermato le nostre indiscrezioni.

Neto come vice Gigio?

Il Milan, alla ricerca di un secondo portiere che copra le spalle a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma dopo la partenza di Pepe Reina, ceduto alla Lazio, potrebbe fare un pensierino a Norberto Neto Murara, classe 1989, ex Fiorentina e Juventus.

Neto ha il passaporto italiano

Neto, estremo difensore brasiliano in possesso del passaporto italiano, è di proprietà del Barcellona. Gioca in Catalogna dalla passata estate, proveniente dal Valencia per 26 milioni di euro nell’ambito dello scambio con l’olandese Jasper Cillesen.

Possibilità di prestito dal Barcellona

La rivoluzione che, al Barça, sta mietendo vittime un po’ in tutti i reparti dell’organico blaugrana potrebbe coinvolgere anche Neto: il portiere potrebbe arrivare a Milanello con la formula del prestito.

La prima scelta è Begović

Ad onor del vero, va detto, il Milan avrebbe, come priorità, quella di trattenere a Milanello il bosniaco Asmir Begović, classe 1987, tornato per fine prestito agli inglesi del Bournemouth. Begović è stato molto apprezzato nell’ambiente rossonero.

Il bosniaco dovrà liberarsi a zero

Begović, sotto contratto con le 'Cherries' fino al 30 giugno 2021, però, dovrebbe liberarsi a costo zero o quasi per tornare ad indossare la maglia del Milan.