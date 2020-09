TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 3 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 3 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con la presentazione di Arthur quale nuovo centrocampista della Juventus. Il brasiliano, ex Barcellona, ha auspicato di poter giocare nuovamente con Luís Suárez. Inoltre, ha lodato Andrea Pirlo, suo nuovo tecnico.

In alto, sotto la testata, la maxi-offerta per Lionel Messi: ingaggio di 700 milioni di euro, in 5 anni, per giocare tre anni nel Manchester City e due nei New York City FC. Nel riquadro verticale, quindi, la notizia della positività di Silvio Berlusconi al coronavirus: salterà Milan-Monza di sabato sera a ‘San Siro‘.

A proposito di Milan: preso Brahim Díaz (oggi visite mediche), ora è il turno di Tiémoué Bakayoko. Mentre l’Inter ha preso Aleksandr Kolarov ed aspetta Arturo Vidal, il Torino punta Gian Marco Ferrari del Sassuolo e Lucas Torreira dell’Arsenal.

