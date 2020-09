Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (03/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina odierna a Luís Súarez, attaccante uruguaiano che ha trovato un accordo con la Juventus. Il ‘Pistolero‘, ora, tratta la buonuscita con il Barcellona e sogna il tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In alto, sotto la testata, si parla della composizione del calendario di Serie A 2020-2021: il derby di Milano arriverà già alla quarta giornata. Calciomercato Inter: il centrocampista Arturo Vidal ha il via libera dal Barça ed i nerazzurri spingono per averlo già al raduno. Discorso diverso per Lionel Messi: i catalani vogliono trattenerlo ma il papà, Jorge, insiste in senso inverso. Infine, Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan, è risultato positivo al CoVid_19.

