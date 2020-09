ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. E’ questa la notizia degli ultimissimi minuti. L’ex presidente del Milan è risultato positivo al tampone per il Covid 19 dopo il soggiorno in Sardegna.

Le parole di Zangrillo su Berlusconi

Ad annunciarlo il professor Alberto Zangrillo: “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. Il presidente è stato sottoposto a un tampone per un recente soggiorno in Sardegna”.

