LIVE – Calendario Serie A 2020-2021: si apre con Milan-Bologna. Derby alla quarta

19^ giornata: MILAN-ATALANTA

18^ giornata: CAGLIARI-MILAN

17^ giornata: MILAN-TORINO

16^ giornata: MILAN-JUVENTUS

15^ giornata: BENEVENTO-MILAN

14^ giornata: MILAN-LAZIO

13^ giornata: SASSUOLO-MILAN

12^ giornata: GENOA-MILAN

11^ giornata: MILAN-PARMA

10^ giornata: SAMPDORIA-MILAN

9^ giornata: MILAN-FIORENTINA

8^ giornata: NAPOLI-MILAN

7^ giornata: MILAN-HELLAS VERONA

6^ giornata: UDINESE-MILAN

5^ giornata: MILAN-ROMA

4^ giornata: INTER-MILAN

3^ giornata: MILAN-SPEZIA

2^ giornata: CROTONE-MILAN

1^ giornata: MILAN-BOLOGNA

La Serie A partirà il weekend del 19/20 settembre e si chiuderà il 23 maggio.

Quasi tutto pronto, dunque, per uno dei momenti più attesi dell’estate del calcio italiano!

La composizione del calendario di Serie A 2020-2021, oltre che consultabile in tempo reale sul nostro sito web, può essere osservata anche su quello della Lega Serie A.

Non ci sarà, onde evitare il rischio contagio da CoVid_19, il consueto evento del calendario di Serie A sulle frequenze di ‘Sky Sport‘.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, tra poco, alle ore 12:00, andrà in scena la composizione del calendario di Serie A per la stagione 2020-2021. Prenderà forma, dunque, la nuova annata per il Milan di Stefano Pioli, chiamato a ripetere quanto di buono fatto post-lockdown nella conclusione della precedente stagione. Restate con noi per scoprire l’ordine delle partite dei rossoneri, giornata per giornata, dalla 1^ alla 38^!

