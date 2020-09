Calciomercato Inter – Fatta per Kolarov: cifre e dettagli | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha chiesto elementi esperti per la sua Inter e sarà accontentato. Il club di Via della Liberazione, infatti, ha avuto il sì di Aleksandr Kolarov della Roma al trasferimento a Milano.

Classe 1985, laterale mancino serbo ex Lazio e Manchester City, Kolarov ha trovato, come riferito da ‘Sky Sport‘, l’accordo sull’ingaggio con il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Accettata la proposta dell’Inter, Kolarov si appresta ad indossare, dunque, la terza maglia nella Serie A italiana.

Kolarov firmerà nei prossimi giorni, previa superamento delle visite mediche, un contratto di una stagione, fino al 30 giugno 2021, con opzione sulla stagione seguente. Percepirà uno stipendio di 3 milioni di euro netti. Alla Roma, come indennizzo per il cartellino, andrà una cifra compresa tra 1 e 2 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>