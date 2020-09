PM – Calciomercato Milan: secondo portiere, idea Neto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, nei giorni scorsi, ha ceduto Pepe Reina alla Lazio. Pertanto, il club rossonero è alla ricerca di un secondo portiere affidabile da mettere alle spalle di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

La priorità del Milan, come noto, è quella di confermare Asmir Begović, classe 1987, estremo difensore bosniaco rientrato, per fine prestito, agli inglesi del Bournemouth. Begović è sotto contratto con le ‘Cherries‘ fino al 30 giugno 2021 e, quindi, il Milan sta cercando di ottenere il cartellino dell’ex Chelsea e Stoke City a costo zero o quasi.

Qualora, però, il Diavolo non riuscisse nell’intento, dovrebbe andare giocoforza su delle alternative. Tanti portieri sono stati proposti in questo periodo al club meneghino. Un nome sul piatto di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Norberto Murara Neto, classe 1989, estremo difensore brasiliano ex Fiorentina e Juventus ed oggi al Barcellona.

Neto, in possesso anche del passaporto italiano, è passato la scorsa estate dal Valencia al Barcellona per 26 milioni di euro nell’affare che ha portato Jasper Cillesen in bianconero. Ora, però, con la rivoluzione in atto in Catalogna, Neto potrebbe anche cambiare aria con la formula del prestito.

Così fosse, nel caso in cui la prima scelta Begović non fosse più disponibile, il Milan potrebbe andare su Neto, già trattato, in passato, con i suoi agenti quando si pensava ad un'imminente cessione di Donnarumma.