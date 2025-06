Calciomercato Milan, per Musah sondaggio del Nottingham Forest: il punto

Yunus Musah dal Milan al Napoli sembra essere quasi saltata. Il calciatore resterebbe in partenza in questo calciomercato. Le ultime novità

Un affare che sembrava quasi fatto, ma ora è appeso a un filo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la trattativa per portare Yunus Musah dal Milan al Napoli sembra essere quasi saltata. Quella che pareva una conclusione positiva, ha subito un'improvvisa e profonda interruzione, lasciando il centrocampista americano, per il momento, ancora in maglia rossonera. Il giocatore, comunque, dovrebbe restare in uscita e ci potrebbero essere altri club alla ricerca dello statunitense.