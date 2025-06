Calciomercato Milan, Musah vicino all’addio? Ecco la destinazione

Il mercato del Milan entra in una fase cruciale: Musah vicino all'addio? Ecco la possibile destinazione per il suo futuro

Il mercato del Milan entra in una fase cruciale, e mentre le attenzioni sono puntate sui possibili nuovi arrivi e sulle uscite, come quella sempre più concreta di Theo Hernandez, un nome in particolare sta spuntando per la corsia di uscita dal centrocampo: Yunus Musah. L'edizione odierna di SportMediaset rivela che ci sono stati contatti concreti tra il Milan e il West Ham per il trasferimento del giovane centrocampista americano.