Calciomercato Milan, Musah ad un passo dal Napoli: le cifre

Il Napoli stringe i tempi per un rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio , il club partenopeo è a un passo dall'acquisire Yunus Musah, giocatore del Milan . I contatti sono continui e l'operazione, basata su una cifra di circa 25 milioni di euro , è in stato molto avanzato.

Calciomercato Milan: Musah ai saluti? Il Napoli preme per il trasferimento

Musah, talento statunitense, è stato individuato come profilo ideale per rinforzare la mediana azzurra, sostituendo Philip Billing che, come previsto, non verrà riscattato dal Napoli. Il centrocampista statunitense rappresenta quindi una scelta strategica per Antonio Conte, che avrà a disposizione un giocatore in linea con le sue richieste tattiche.