Il mercato del Milan continua a puntare gli occhi verso il futuro, riaccendendo i riflettori su uno dei prospetti più grandi del panorama europeo. Per la trequarti rossonera è tornato di moda il nome di Kostantinos Karetsas, giovane gioiello classe 2007 del Genk e punto fermo della nazionale greca. Un profilo che il diavolo aveva già seguito in passato.

Milan, torna di moda Karetsas

A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato, intervenuto sul calar YouTube di. L'operazione che porta al greco, tuttavia, non si preannuncia molto semplice. Il gioiellino classe 2007 ha una valutazione piuttosto alta:

"Konstantinos Karetsas è un 18enne con grandi qualità eha un costo intorno ai 35-40 milioni di euro. Prima però è da capire quando e come Rafael Leao lascerà il Milan, poi dopo il suo addio si vedrà se ci saranno degli sviluppi su questo calciatore greco che piace molto all'interno della dirigenza rossonera. Amorim è molto stimolato dall'idea di avere in rosa non solo giocatori pronti all'uso, ma anche dei giovani da far crescere".

Il fattore Amorim

Il nome del giovane si sposa alla perfezione con le idee di gioco di Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, è da sempre un allenatore favorevole ai giovani. Il lusitano non cerca solo giocatori pronti all'uso e d'esperienza, ma è anche molto entusiasta di accogliere in squadra giovani pedine da far esplodere.